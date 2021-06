Quality Score: la clave de AdWords para empresas

En el momento en que un anunciante decide iniciar una campaña con Adwords es esencial que conozca un término que no todos saben al empezar en la publicidad en línea. Es el llamado Quality Score o bien Nivel de Calidad de AdWords.

Este Nivel de Calidad es un factor que va a determinar en una gran parte, si bien no todo, el éxito o bien el descalabro de la campaña en Google Ads.

Ya antes de entrar a explicar exactamente en qué consiste es esencial que conozcamos cuál es la meta de Google, y este no es otro que lograr que un usuario que efectúa una busca halle en Google precisamente lo que buscaba. Semeja obvio ¿cierto?? mas tras este hecho se oculta algo más que una busca, y es que Google va a estar dando una genial experiencia de usuario.

¿De qué manera se mide la experiencia del usuario?

Es ahora cuando aparece el Quality Score, puesto que el reflejo de esa experiencia que tiene el usuario se mide con en el Nivel de Calidad o bien Quality Score valorándose con una nota del 1 al diez.

Factores que se valoran para determinar el Quality Score

Son múltiples los factores que Google Partners mide para determinar el Nivel de Calidad, mas vamos a centrarnos en primordialmente en 2 de ellos.

click through rate o bien Ratio de clicks sobre los anuncios: este es el factor más esencial. Se trata del número de veces que se ha hecho click en un anuncio dividido entre el número de veces que ha aparecido. Es una de las métricas clave en una campaña de AdWords, pues nos va a apuntar la tasa de eficiencia de un anuncio.

Calidad de página de destino: la página a la que lleve el anuncio debe ser relevante, acorde a la busca efectuada, simple de navegar y con un tiempo de descarga inmejorable. El usuario tiene que hallar sencillamente en ella lo que el anuncio prometía. En caso contrario no solo bajará nuestro Quality Score sino no vamos a poder conseguir una conversión con esa visita.

Efectos de un buen nivel de calidad

Cuánto más relevante es el anuncio mayor va a ser el click through rate, si a esto sumamos una página de destino inmejorable y los otros factores que valora Google, mejor va a ser el nivel de calidad, este nivel de calidad nos dará una mejor situación y por su parte esto va a hacer que paguemos menos por el click.

O sea Google nos recompensa haciendo que paguemos menos por cada click que hagan en nuestro anuncio en tanto que se trata de un anuncio de calidad, y esto es una cosa que Google valora de forma positiva.

El secreto, por ende, es conseguir ser relevantes para el usuario en todos y cada uno de los niveles, desde las palabras claves hasta el sitio, de forma que le demos una experiencia de usuario perfecta y Google nos premiará con campañas rentables y sustentables en el tiempo.