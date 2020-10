Condiciones más Importantes para Obtener un Préstamo Personal

Solicitar un préstamo personal de una institución financiera o bancaria es generalmente un trámite para el que no siempre estamos preparados: documentación, cumplimentación de formularios y especialmente el tiempo de espera para aprobar o rechazar nuestra solicitud, son factores a considerar.

Por supuesto, cuando trabajamos y nos pagan a través de una cuenta de nómina, obtener crédito o un préstamo suele ser más ágil. En esta situación, es muy probable que el propio banco nos ofrezca un préstamo.

Sin embargo, antes de pedir o aceptar que nos presten bajo esta modalidad, debemos estar atentos a las condiciones en las que se nos presenta el contrato.

Verificar dónde nos ofrecen comisión o menor interés, qué plazo nos funciona mejor, equivale a saber cuánto pagaremos en total al finalizar el préstamo personal.

Pero si ya has tomado la decisión de solicitar un préstamo personal, te contamos cuáles son los requisitos más importantes y habituales que tendrás que cumplir con las entidades financieras.

Edad

Lo crea o no, existe un rango de edad para que los bancos u otras instituciones lo consideren un buen candidato para préstamos personales. La edad mínima es 21 y la máxima 65.

Esto se debe al hecho de que durante este período las personas están activas en el empleo. Esto no significa que si tienes menos de 21 o más de 65 te denegarán un préstamo. Simplemente serán más estrictos en su revisión, hay menos posibilidades de que lo aprueben.

Comprobante de ingresos

Es un requisito que te da una mayor confianza de que eres una persona con un trabajo y un salario estable. Además, permite al banco saber cuánto ganas al mes y evaluar cuánto te puede prestar sin que represente un riesgo para tus finanzas y sobre todo que puedas pagarlas.

Los más aceptados son los recibos de nómina, aunque algunas instituciones aceptan extractos de cuenta (cuando eres autónomo) en los que verificas ingresos constantes.

Carta del empleador

No todos los bancos exigen que cubra este requisito, pero es importante que lo sepa en caso de que sea necesario aprobar el crédito. Básicamente es un documento que contiene información sobre tu relación con la empresa para la que trabajas, lo tienen que hacer ellos y contiene:

Tus datos personales, como el nombre completo

Posición en la compañía

Salario mensual o quincenal

El tiempo de trabajo en la empresa, normalmente ponen la fecha de entrada

Si tiene un descuento de nómina; pago de pensión alimenticia, préstamo de la propia empresa o de otro banco

La carta del empleador debe estar escrita en papel membretado, contener datos de la empresa y llevar la firma correspondiente (Recursos Humanos o gerente).

Buen historial crediticio

Suele ser un factor determinante para la aprobación de un préstamo. Incluso si tiene un trabajo estable y gana bien, si su informe de crédito muestra que está atrasado en sus pagos o tiene varias deudas al mismo tiempo, le negarán toda clase créditos personales.

Condicionarán con mayor interés o te prestarán menos. De lo contrario, si el informe de la agencia de crédito es favorable para usted, es casi seguro que le proporcionarán el préstamo en buenas condiciones.

Si posee propiedades, es mejor que no tengan una hipoteca. En algunos casos, especialmente cuando el préstamo es alto, hay instituciones que piden poner una propiedad como garantía en caso de que no pagues a tiempo. Por tanto, no puede ser garantía de un préstamo anterior.

Tener referencias personales

Al solicitar un préstamo, es común que brinde información de contacto de familiares o amigos que brindan información sobre usted.

Podríamos simplificarlo diciendo que el banco los llamará o buscará para comentar si te conocen, si tienen relación contigo y si te ven como una persona que paga sus deudas, es decir, si eres digno de confianza.

Recuerde que la recomendación y aprobación personal son cosas diferentes.

Endoso o garante

El fiador tiene una función relevante en su solicitud: constituye la garantía de que si usted no paga, alguien más lo hará. Por esta razón, no hay muchas personas que estén dispuestas a apoyar a los demás.

Documentación a presentar al solicitar un préstamo personal