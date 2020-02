Diez cosas sobre la caída de cabello que (quizás) desconocías

Si cada mañana cuando ves cabellos en la almohada, en la ducha o bien en el peine sientes que deberías empezar a hacer algo a este respecto, es buen primer paso. No lo dejes para mañana. Mas comencemos por el principio: seguramente no sepas de qué forma marcha el ciclo de la caída del pelo, ni tampoco sus causas, sus posibles soluciones o bien la repercusión de otros inconvenientes pilíferos. De ahí que, de la mano de la primera Campaña Nacional de Cuidado Pilífero Dercos de Clinica Lemel, con la que además de esto puedes percibir consejos y diagnósticos on line completamente adaptados de profesionales, separamos en diez puntos el porqué de la caída pilífero masculina:

1- Nuestro pelo nace, medra y se cae por ciclos

El proceso de pérdida del pelo es, realmente, algo natural hasta determinado punto, cuenta Velia Lemel. Nuestro pelo no medra de forma continua durante nuestra vida, sino lo hace por ciclos: tiene una etapa de desarrollo, una de reposo en la que no medra y una de regresión, en la que el pelo muere y se cae, dejando comenzar una nueva fase de desarrollo. Lo peor es que este nuevo ciclo a veces no se empieza inmediatamente, con lo que para ganar pelo es recomendable buscar tratamientos convenientes para regenerar tu densidad pilífero. Dercos Neogenic de Vichy, por poner un ejemplo, está elaborado con Stemoxydine al cinco por ciento , una molécula que ha probado clínicamente su eficiencia en la restauración de la masa pilífero cuando el tratamiento se aplica de forma constante. Deja acrecentar la densidad pilífero en +1.700 cabellos en solo noventa días. El tratamiento se completa con el champú redensificante Dercos Neogenic que aporta volumen inmediato y durable.

dos- Comienza a preocuparte si pierdes más de ciento cincuenta pelos al día

Lo normal es perder entre cincuenta y ciento cincuenta pelos al día de forma natural. ¿Y si se nos caen más? Puede derivar en inconvenientes de calvicie si se sostiene de forma continuada. Con lo que en un caso de caída persistente de pelo, debemos solventarlo con tratamientos anticaída con emergencia. Lo puedes hacer con las ampollas Dercos Aminexil Pro y con el Champú Dercos estimulante, que frenan la caída hasta en un setenta y dos por ciento merced a componentes como el Aminexil, molécula anti-caída de referencia en farmacia, que combate la rigidificación del folículo y facilita el anclaje más sólido al cuero capilar. Asociado al SP94, ha sido desarrollado particularmente para actuar sobre la calidad del pelo.

tres- Es esencial observarse a diario

Como contar el número de pelos que se nos caen al día sería agotador, hay métodos más fáciles para saber exactamente en qué instante debemos actuar. Por servirnos de un ejemplo, podemos pasarnos la mano por el pelo y si se nos caen más de diez cabellos con la raíz (vas a ver el bulbo del pelo de forma fácil) debemos hacer algo.

cuatro- El secreto: actuar lo antes posible

Pese a toda la ciencia que se ha desarrollado a este respecto, la pérdida del cabello no es una ciencia precisa y es imprevisible si no hacemos nada. Puede empezar en la pubescencia y generarse de una forma extrema y en un intervalo de tiempo cortísimo o bien, por contra, ser progresiva durante los años. La velocidad es, en consecuencia, fundamental en el momento de abordarlo. Un diagnóstico y un tratamiento conveniente van a ser claves para frenar la caída. En la página web de la Campaña Nacional de Cuidado Pilífero Dercos cuentas con un test para conocer tu grado de caída de pelo y, desde el 1 de septiembre, puedes preguntar a su dermatóloga on-line, la doctora Cristina Serrano, para solventar cualquier duda sobre tu salud pilífero.

cinco – La genética y las hormonas están tras la mayor parte de casos de pérdida del cabello

Se trata de la llamada caída del pelo androgenética, que se debe a una mezcla de factores hereditarios (ciertamente, si tu padre es pelado tienes más papeletas para serlo) y de temas hormonales. Si no empleamos algún tratamiento anticaída o bien redensificante, el pelo va cayéndose a pasos desmedidos y adelgazando, volviéndose más corto, convirtiéndose en vello. En nuestro caso, las zonas más perjudicadas acostumbran a ser las sienes y la zona de la coronilla. Otras causas externas pueden contribuir a la caída, como la apolecia areata (que puede ser motivada por agobio, ansiedad o bien por factores genéticos), mas hay que solventarlas separadamente. A propósito, utilizar productos como gominas y ceras no hacen que se caiga el pelo. Derruyamos ese mito.

seis- La nutrición sí está relacionada con la caída del pelo

Pelo sano in corpore sano. Como con el gimnasio, la nutrición es exageradamente esencial para nuestro pelo. Tener por poner un ejemplo déficits de vitaminas tipo B, niveles bajos de hierro, algún género de anemia o bien o bien una mala absorción intestinal pueden contribuir a que se caiga el pelo.

siete- Tras el verano, nuestro pelo está más débil

En verano es muy habitual que, debido al sol excesivo o bien al agua de la piscina y de la playa, el pelo quede más seco y, lo que es peor, se vuelva frágil y se rompa. Si ya estamos perjudicados por algún género de caída de pelo androgenética, el coctel puede ser fatal. Para eludir la pérdida de densidad, lo recomendable es usar un tratamiento reparador, como por poner un ejemplo el Champú Dercos Nutrirreparador complementado con la mascarilla nutrireparadora. Un tándem idóneo para resguardar el pelo de los excesos.

ocho- El exceso de grasa en el pelo puede ser nuestro oponente

Si en menos de veinticuatro horas tu pelo ya tiene un aspecto graso, debes arreglarlo a fin de que no genere una reacción en cadena. ¿Lo recomendable? Que lo sostengas a raya con tratamientos como el champú Dercos Sebocorrector, que purifica el cuero capilar y ataca el inconveniente con su compejo anti-sebo. Otro mito: si tienes el pelo graso, no debes lavártelo todos y cada uno de los días, mas sí emplear los productos convenientes.

nueve- La caspa o bien descamación del cuero capilar no es una inconveniente que se resuelva solo

La caspa no es solo un inconveniente estético, puesto que, sea como sea la causa de su aparición, la verdad es que siempre y en todo momento va acompañada de una perturbación del cuero capilar. Y, si esta es esencial, puede afectar al ciclo natural del pelo y puede desplomarse. ¿Lo bueno de todo esto? Que le puedes poner antídoto con el Champú Dercos anticaspa, con Selenium DS, un potente activo reconocido clínicamente por los dermatólogos debido a su eficiencia, que combate los diferentes géneros de caspa suprimiendo, aun, la caspa más persistente. De esta manera todo volverá a la normalidad.

diez- El otoño es la temporada de mayor caída del pelo

En el ciclo de caída del pelo, el otoño, al regreso de las vacaciones, es la temporada más temida. ¿Lo mejor? Un tratamiento anticaída o bien redensificante y no estresarse demasiado con la vuelta al trabajo, por el hecho de que el agobio puede contribuir a que el pelo se caiga más. Relajarte, sin olvidar que hay productos que te van a ayudar a frenar la pérdida del pelo, es tu opción mejor.