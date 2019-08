¿Por dónde empezar a estudiar inglés desde cero y de forma autodidacta?

Como es lógico, eso dependerá de tu nivel. No obstante, tengas el nivel que tengas, aun si es un nivel avanzadísimo, jamás se te puede olvidar comprobar lo básico. A esto lo llamamos “los cimientos del inglés”. Y de eso es de lo que hablaremos el día de hoy.

¡Prueba tu Nivel de inglés!

Lo más simple y eficiente

Seremos muy sinceros: lo que mejor marcha para los principiantes en el momento de aprender con una certificacion de curso de ingles, siempre y en todo momento es un maestro o bien una maestra y varios examenes de ingles. Si vas a iniciar ahora o bien vas a reanudar el inglés tras un tiempo, precisas a alguien que te sepa motivar apropiadamente, que te lleve por el camino más recto al comienzo. Si no, te perderás, y después te será muy complicado hallarte.

Y, ojo, no vale cualquiera. Como escojas alguien que no sea refulgente y no sepa despertar en ti ese amor por el inglés que tan esencial es al comienzo, con el tiempo te marchas a arrepentir. No obstante, si no puedes dejarte un maestro o bien si sencillamente prefieres el estilo autodidacta, deberías prestar atención a lo que viene ahora.

Lo primero es el oído

¿Recuerdas de qué forma aprendiste tu lengua materna? Estuviste muchos meses escuchando hasta el momento en que afirmaste tus primeras palabras, ¿cierto?? Puesto que esto no es tan diferente. Para nosotros, el listening o bien la entendimiento auditiva es la habilidad más esencial, y es asimismo la habilidad por la que hay que iniciar. Aun ya antes que la lectura.

Eso sí, debes tener mucho cuidado con lo que escoges para comenzar a trabajar tu entendimiento auditiva. Si es algo muy complicado (las series, canciones o bien películas no acostumbran a ser una buena opción), te marchas a frustrar por el hecho de que no vas a comprender nada. Te invitamos a que oigas podcasts, o bien que veas reportajes, entrevistas o bien hablas de TED. Óyelos una y otra vez, pues la reiteración ahora es esencial. No te desanimes y ten presente que es imposible cogerlo todo al comienzo. Si bien pienses que no te está sirviendo de mucho, te está sirviendo. Estás adiestrando tu oído poco a poco y cada vez iras cogiendo más cosas.

Mas repetimos: lo mejor para tu listening ahora es un maestro o bien maestra que te hable a ti, frente a frente, a tu nivel, y yendo todo lo despacio que precises.

Lo segundo es que charles inglés

¿Ya? ¿Que hable ya? ¿Sin leer nada ya antes? Sí, ya. Debes comenzar a charlar en voz alta desde el comienzo. Y prestando mucha atención a la pronunciación, mas mucha. Toda vez que aprendas algo nuevo, vale mil veces más que te aprendas de qué manera se pronuncia a que te aprendas de qué manera se escribe. Hoy día con internet es bastante simple. En cualquier diccionario puedes oír la pronunciación de las palabras. Repite una y otra vez, y otra vez, y otra más, hasta el momento en que te salga precisamente igual. Si lo precisas, olvídate de la escritura de momento; copia las palabras y estructuras de forma fonética.

Si bien puedes hacer esto de forma autónoma, repetimos que acá lo idóneo es tener alguien que te corrija para eludir que tus fallos se fijen y después te cueste horrores suprimirlos. Y absolutamente nadie mejor para hacerlo que un buen maestro o bien maestra.

Inglés básico

Con poquísimos elementos puedes comenzar a hacer malabares con tu inglés. Veremos cuáles son.

Los verbos básicos

Con solo 5 verbos tienes más que suficiente para comenzar. Que sean estos: to be (ser o bien estar), to have (tener), to go (ir), to want (estimar) y to do (como verbo ayudar). Son los verbos más esenciales del inglés, los que más se utilizan en el cada día con una gran diferencia respecto al resto.

La gramática básica

Comienza por el imperativo, que es lo más simple. Prosigue con el presente progresivo. Después el presente simple. Y párate ahí por el momento. Asimismo es muy importante que empieces a trabajar los artículos, los pronombres personales de sujeto y las preposiciones más básicas. De veras, por el momento con eso basta.

El léxico básico

Comienza con sustantivos y adjetivos sencillísimos, sobre las cosas que ves a tu alrededor: mesa, silla, lapicero, bonito, feo, costoso, asequible, cosas de esta manera. Y no te obsesiones con aprender una lista de mil palabras. Por el momento el léxico solo te sirve para edificar oraciones y trabajar la gramática; con que tengas unas diez palabras bien dominadas, tienes más que de más.

¿Y el resto?

El resto viene después. Créenos, con esto, solo con esto, ya tienes los cimientos de tu inglés. Ahora trabájalos hasta el momento en que sean suficientemente sólidos para lo que va a venir después. Trabaja hasta el momento en que lo domines perfectamente. Esto te va a llevar semanas, aun meses. Ten paciencia y despreocúpate si piensas que no estás avanzando ahora, por el hecho de que lo haces, considerablemente más de lo que crees. Estás edificando la base, los cimientos de tu inglés. Si no son suficientemente sólidos, la construcción se te caerá ya antes de llegar al tercer piso.

Haz malabares con lo que bien sabes día tras día. Hazlos hasta el momento en que te salgan tan bien como a un malabarista especialista y no agregues ni un elemento más hasta el momento en que de esta forma sea. Crea tu zona de confort con el inglés sin más que esto y, por el momento, no salgas de ella. Goza de esa confianza que vas adquiriendo con el idioma pues ya eso es mucho más esencial de lo que crees.

Para saber en qué momento estás lista o bien listo para ampliar lo que conoces, precisas un maestro o bien maestra que te lo afirme. Si no lo tienes, el juicio solo vas a poder hacerlo y posiblemente te confundas. Mas si deseas aprender de forma autodidacta deberás correr ese peligro. Cuando decidas que es el instante de incorporar nuevos elementos, hazlo muy poquito a poco, de uno en uno. Y vuelve siempre y en toda circunstancia a fortalecer la base. Esta es la mejor manera de comenzar a estudiar inglés desde cero. Lo sabemos por el hecho de que es de este modo como ha aprendido todo el que ha pasado por nuestras salas.