El Descubrimiento del Fullereno C60 como Alargador de la Vida

El Descubrimiento del Fullereno C60 y como puede duplicar la esperanza de vida en las personas.

Igual primero deseáis saber que es el carbono 60 y porqué ahora se habla tanto de este compuesto. Os explicaremos un tanto en que consiste, si es ventajoso, si todo es una bluff o bien si por contra es uno de los grandes descubrimientos del siglo veintiuno.

El término de fullerenos designa a aquellas moléculas compuestas absolutamente de carbono, como el grafito o bien podría ser el diamante, y que pueden adoptar diferentes formas geométricas. El C60 fullereno, es una esfera de tamaño inferior al nanómetro, que se semeja a la manera de una bóveda geodésica, de ahí la denominación «buckmisnter fullerene» en homenaje al arquitecto técnico Busckminster Fuller, que la hizo popular. El C60 fullereno es por ende una molécula pura compuesta de sesenta átomos de carbono.

Los fullerenos los podemos hallar en la naturaleza mas asimismo en el espacio y fueron descubiertos en mil novecientos ochenta y cinco por 3 estudiosos (Harold Kroto, Robert Curl, Richard Smalley) que recibieron por esta razón el premio Nobel de Química en mil novecientos noventa y seis. Se pueden generar de forma natural y en pequeñas dosis a lo largo de las combustiones, en los relámpagos por medio de la atmosfera, o bien artificialmente, como a lo largo de la vaporización del grafito bajo una atmosfera de gas neutro.

En nuestros días se han publicado más de mil estudios sobre los fullerenos, entre ellos un esencial estudio efectuado en ratas, que provoca grandes esperanzas y del que se prosigue hablando en nuestros días.

Mas explicaremos un tanto las bondades de este compuesto, que al fin y al cabo es de lo que trata el artículo y que a muchos de vosotros os puede interesar:

El fullereno C60 es un enorme antioxidante, y para nosotros es lo más esencial a resaltar:

El C60 fullereno, merced al elevado número de dobles links, se comporta como un potente antioxidante. Mas su capacidad de penetrar fácilmente en exactamente el mismo interior de las células, en su núcleo y sus mitocondrias, lo transforman en un cazador de radicales libres intracelular más eficiente que existe. Es una enorme promesa contra las enfermedades neurodegenerativas y a nivel científico y médico no puede pasar inadvertido.

El fullereno C60, merced a su reducido tamaño, puede atravesar de forma fácil la llamada barrera hematoencefálica. Esta fantástica propiedad puede acarrear en sí numerosas aplicaciones médicas, sobre todo en el campo de los nanomedicamentos, a través de la puesta a puntito de nuevos compuestos activos que podría usar el cerebro. El fullereno C60 se descubre como una substancia muy eficiente y esperanzadora en el tratamiento de diferentes inconvenientes neuronales.

Los estudios en curso muestran además de esto que retrasa los síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y sus capacidades antioxidantes revela que tiene efectos neuroprotectores contra las enfermedades degenerantes de tipo Parkinson y afines. En verdad, el fullereno C60 tiene la capacidad de suprimir el anión superóxido y peróxido (H202) y también inhibir con eficacia la peroxidación de los lípidos.

El fullereno C60 podría de alguna forma considerarse como un factor activo en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, en tanto que los estudiosos han mostrado que combate la agregación de las proteínas beta-amiloides y la degeneración de las neuronas piramidales del hipocampo. Esto podría conducir al desarrollo de nuevos fármacos para el cerebro, asociando sus propiedades antioxidantes y antiagregantes.

De qué manera veis es un compuesto que merece ser conocido, es revolucionario en el planeta de la medicina, y si bien no se hable mucho del mismo ya se vende en múltiples plataformas de internet como antinflamatorio, hepatoprotector, inmunomodulador e inclusive complemento nutricional o bien alargador de la vida, resguardándonos contra el cáncer como se ha venido observando en ensayos de laboratorios.

Si lo queréis adquirir lo podéis hacer en la red, mas eso sí, los costes lo que se afirma exactamente accesibles no son, con lo que ya antes de adqurirlo me aseguraría aun con vuestro médico. Si que es verdad que si se vende es por el hecho de que está autorizado por los gobiernos y que no es veneno, mas todo y con esto no está de sobra preguntar con un especialista.

El Fullereno C60 tal vez sea el milagro de nuestro siglo, eso lo vamos a saber en unos años.