La mejor pancarta es digital

Ideas worth spreading. Es decir, ideas que merece la pena difundir. Es el lema de TED, las charlas mundialmente famosas sobre tecnología, entretenimiento y diseño en las que oradores como Steve Jobs, James Cameron, Bill Gates, Bono, Bill Clinton o Stephen Hawking. El objetivo, elaborar un monólogo de apenas 18 minutos que incendie las neuronas. Pero lo importante de esa idea es que no se quede ahí. Sino que germine en quienes la escuchan para generar un debate.

Así fue este miércoles en La Casa Encendida con diferentes oradores para eventos. El espacio cultural arrancó su temporada 2015 de los TEDx, la división local de TED —la organización sin ánimo de lucro responsable de estas conferencias— que ya se ha expandido por centenares de ciudades, incluida Madrid, con más de 10.000 eventos a nivel mundial. El evento consistió en dos charlas proyectadas en vídeo y un debate posterior sobre un tema candente: ¿Es Internet un arma para favorecer el activismo y la democracia? Los monólogos los firmaron Jeremy Heimans —fundador y CEO de Purpose, portal electrónico que aúna a ocho grandes movimientos de masas para intentar afrontar problemas como el desarme nuclear, acabar con el hambre o luchar contra la malaria— y Pia Mancini, fundadora y directora de Democracia en Red.

CHARLAS MOTIVACIONALES TEDX MADRID EN 2015

La Casa Encendida

Con citas de una periodicidad aproximadamente mensual, La Casa Encendida se transforma en escenario de debate con la proyección de dos charlas TED y un moderador que invita al público a establecer a discutir sobre los temas planteados.

14 de julio

Un barrio de Madrid acogerá un evento TEDx al aire libre por la noche, con proyección de charlas y diversas actividades.

12 de septiembre

El evento anual principal de TEDx Madrid que reunirá a una veintena de oradores españoles de disciplinas científicas, artísticas o tecnológicas en la Nave del Español de Matadero.

20 de noviembre

El TEDx de los más jóvenes que invita a que sean los menores los que realizan un monólogo para un público de adultos.

El objetivo no es adoctrinar a los oyentes, sino darles algo en qué pensar y de que hablar: “Puedo estar de acuerdo o no con que la democracia depende de Internet. O puedo pensar que Internet no es para nada un medio democrático. Pero lo importante es hablar de ello”, afirma Antonella Broglia licenciataria de TEDx Madrid y embajadora senior de estas conferencias para Europa. Las charlas se encuentran disponibles para el internauta, pero Broglia justifica el interés de la propuesta en la reunión: “Podrías verte la charla en tu casa y pensar luego en ello. Pero aquí tienes la opción de tener una conversación estimulante con un grupo de personas que no conoces y que están también interesadas en este tema. Es un formato salón de casa.” Andreu Meixide, director del CCMad, el festival de cine Creative Commons que se celebra esta semana también en La Casa Encendida, fue el moderador del debate.

La cita aproximadamente mensual en La Casa Encendida es solo la punta de lanza de TEDx Madrid para 2015. Tres fechas que subrayar en el calendario para los que quieran seguir estos eventos. El 14 de julio, en un barrio aún por desvelar, se repetirá la experiencia de 2014 que llevó a la calle a TEDx por primera vez en Madrid: “Como hicimos el año pasado en El Campo de Cebada, habrá un TEDx en otro barrio de Madrid que anunciaremos en la próxima semana, pero puedo decir que es un barrio que ha conformado la historia de esta ciudad. Será en otro lugar público, no una plaza, el 14 de julio por la noche”. El 12 de septiembre, en la Nave del Español del centro cultural Matadero Madrid, TEDx ofrecerá su gran evento del año con una veintena de charlas en directo de científicos, emprendedores y artistas españoles. Y el 20 de noviembre, por quinta vez, los que hablarán serán los niños para un público de adultos: “Una vez más alguien de 15 años tendrá una idea novedosa que contar de la que puede aprender un adulto”.