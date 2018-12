Los estudiantes de FP son emprendedores

Hacer un proyecto, diseñar un cuadro de modelo de negocio, utilizar la metodología Lean Start-up para desarrollar una compañía y otros aspectos relacionados con el emprendimiento, hace ya tiempo que no se enseñan solo en institutos privados exclusivos, másteres de costoso acceso o bien escuelas de negocios. Son parte de los planes de estudios de F.P. de múltiples comunidades autónomas españolas.

Las Salas Profesionales de Emprendedores (Apes) en la capital de España, el programa Try (Try to Reinvent Yourself; procura reinventarte) en Castilla y León o bien los Viveros de Empresas y el programa Emprender en la Escuela de la Comunidad de Aragón son 3 ejemplos de ideas lanzadas por las consejerías de educación para estar con los estudiantes en la creación de microempresas, apoyarlos en sus principios con ayuda legal, de administración y económica, promover el autoempleo, conseguir que desarrollen una actividad profesional o bien localizar trabajo.

La Consejería de Educación de la Comunidad de la capital de España ha puesto en marcha desde febrero de dos mil dieciocho en más del cincuenta por ciento de sus cuarenta centros concretos de Formación Profesional y con una inversión de uno con dos millones de euros las Salas Profesionales de Emprendimiento, un espacio físico dotado de material y de un guía destinado a respaldar y lanzar las ideas de los pupilos de todos y cada uno de los ciclos.

Disfraces de cartón

El IES Luis Vives de Leganés es uno de esos centros. Por su sala y en el proyecto Vives Emprendiendo, han pasado, entre otros muchos, Mauro de Miguel (veintidos años, estudiante de Diseño en Fabricación Mecánica), con una idea de disfraces de superhéroes hechos en piezas de cartón que se acoplan y venden en bolsas personalizadas; Alexander Soleto (dieciocho años y estudiante de Sistemas Microinformáticos y Redes), con un proyecto que deja gozar de los juegos para videoconsolas a personas discapacitadas merced a la realidad virtual, y Javier Oropesa (veinte años y estudiante de Programación de la Producción en Fabricación Mecánica), con su idea de fabricar piezas para diferentes elementos, como aeroplanos o bien cañones.

Buenos resultados en escaso tiempo para un proyecto, que en palabras del directivo del instituto, Juan Carlos Morales, se transformará en un futuro “en vivero y co-working para ofrecer apoyo y seguimiento a los proyectos de los estudiantes”.

En la Consejería de Educación de Castilla y León marcha desde el curso dos mil dieciseis-dos mil diecisiete el programa Try to Reinvent Yourself (TRY), una iniciativa que se da a todos y cada uno de los pupilos de Formación Profesional de la zona y que se estructura en 4 patas: salas de adiestramiento empresarial, pastillas formativas, aprendiendo a emprender y un concurso de proyectos al que este año asistieron 4 equipos de diferentes institutos de la comunidad. Conforme explica el directivo general de Formación Profesional de la Junta, Agustín Sigüenza, “se les da asesoramiento y acompañamiento con mentoring a fin de que puedan convertirse en empresas”.

Uno de ellos lo presentaron 4 estudiantes del módulo de Servicios Administrativos del IES Sierra de Ayllón de Segovia. Tiene por nombre HHAN y es una autoescuela móvil a fin de que puedan preparar el examen práctico y teorético los habitantes de 5 pueblos que carecen de autoescuela, Riaza, Ayllón, Boceguillas, Grajera y Barbolla.

Sus 4 impulsores, 2 chicas y 2 chicos de entre diecisiete y diecinueve años y de origen marroquí, dedicaron múltiples meses a prepararlo con la ayuda de su maestra, y lo hicieron partiendo de la necesidad que tenían mismos. Diseñaron las salas móviles para dar las clases, hicieron un plan de negocio y de inversión, y realizaron un presupuesto con múltiples escenarios. Su trabajo quedó segundo en el concurso y, conforme una de sus autoras, Hoda Aharchy, “fue calificado como el mejor de los 4”. Agrega que después les dieron un diploma y “un tanto de mentoría”, mas solamente. El proyecto está guardado en un cajón y no se ha hecho realidad. “Somos jóvenes, no nos vemos listos para hacerlo”, afirma Aharchy.

Red de viveros

Donde sí hay proyectos transformados en empresas es en Aragón, quizás pues la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha combinado 2 elementos: el programa Emprender en la Escuela, nacido hace dieciocho años y destinado a que los estudiantes de Formación Profesional desarrollen ideas de negocios, y una red de viveros de empresas surgidos en dos mil nueve y adscritos a los centros de educación donde, con la ayuda del Instituto Aragonés de Promuevo, se les ofrece espacio y asesoramiento por un tiempo de un par de años a fin de que hagan realidad su idea de empresa. Conforme fuentes de la consejería, el noventa por ciento de las compañías creadas prosiguen en activo.

Es el caso de Biqubica, formada por Maite Santonja y Cintia Sarriá, dedicada a la fotografía social y empresarial. Pasaron por Emprender en la Escuela y después fue uno de los primeros proyectos en ser parte del vivero de empresas vinculado al centro público de Formación Profesional Los Links de Zaragoza (dos mil ocho). En dos mil dieciocho tienen su local, prosiguen trabajando y contratan conforme necesidades a otros profesionales.

Esta combinación prosigue dando el día de hoy sus frutos: la compañía Dopamina Producciones, formada por Daniel Blancas y Pablo Latorre, dedicada a la fotografía de empresa, marketing y videoclips. Estudiaron el módulo de Realización Audiovisual y Espectáculos en exactamente el mismo centro en dos mil dieciseis y después fueron escogidos para integrarse en el vivero. Allá estuvieron un par de años formándose con la ayuda de gestores y aconsejes y el día de hoy ya se han independizado, tienen su local y han contratado a una editora.