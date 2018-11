Las 52 ideas de negocio que importar de USA

Empezar un nuevo negocio es el sueño de bastantes personas de espíritu emprendedor. No obstante, debido a la inversión que requiere, esta no siempre y en todo momento es una labor fácil. No obstante, como siempre y en toda circunstancia, desde U.S.A. llegan ideas renovadoras y revolucionarias prestas a pegar fuerte. Acá vamos a presentar más de cincuenta, si bien seguro que aún hay más.1. Presentación de clientesLa mayoría de los emprendedores que abren un negocio son especialistas en una materia específica (alimentación, interiorismo, tecnología, etcétera). No obstante, es usual que no tengan las habilidades comerciales suficientes para hallar clientes del servicio a los que vender sus productos o bien, por lo menos, para hacerlo a gran escala. Es acá donde un profesional con contacto que una a unos con otros puede ganarse la vida.2. Day TradingPor Day Trading se comprende una práctica que busca adquirir y vender acciones con velocidad y frecuencia a lo largo de una sola jornada bursátil con la meta de conseguir buenos beneficios en un corto plazo. El potencial de esta idea es enorme, mas su peligro asimismo lo es.3. Hacer encuestasLa mayoría del público acostumbra a presentar renuencias en el momento de rellenar encuestas gratis. No obstante, cuando son retribuidas, la cosa cambia. La verdad es que, actualmente, existen muchas empresas que pagan por este motivo. Los ingresos logrados no son altísimos, mas el peligro es absolutamente nulo.4. Negocio de blogsLos weblogs, pese a la llegada de las redes sociales, prosiguen siendo negocios rentables. Crear una red relativa a múltiples temas y proveer a cada una de las bitácoras que la componen de contenidos de calidad y útiles es la llave para conseguir buenos beneficios vía publicidad.5. Vender productos caseros mediante InternetCada vez son más los que se lanzan a vender algo por Internet. En este sentido, tener una habilidad singular para la preparación de galletas o bien jabones o bien para la confección de ropa artesanal puede suponer una ocasión de negocio bien interesante. Se puede seleccionar venderlos por medio de un marketplace como eBay o bien Amazon o bien decantarse por una tienda on-line propia.6. Escribir contenidosLas webs, con la meta de suministrar contenidos de calidad a sus usuarios y de congraciarse con Google para subir puestos en sus rankings, precisan escritores. En este sentido, no es preciso tener una carrera concreta a este respecto, mas sí contar con habilidades de redacción y de investigación sobre cualquier tema.7. Venta de servicios en InternetEn Internet se puede contratar prácticamente cualquier cosa. En verdad, muchos profesionales del posicionamiento en buscadores, del asesoramiento jurídico, de la contabilidad, de la redacción de contenidos y de otras muchas materias aprovechan un medio con tanta difusión como este para ofrecer sus habilidades y su trabajo a este respecto.8. Vender productos en un marketplaceLos marketplaces como eBay o bien Amazon son lugares en los que cualquiera puede vender sus productos y conseguir ganancias. Además de esto, dejan acceder más de manera rápida a una cuota de mercado alta, si bien hay que abonar comisiones. En todo caso, el peligro, si bien alto, es menor que al montar una tienda en línea propia.9. Paseador de perrosEsta sociedad experimenta un fuerte desarrollo en el respeto a los animales. Por esta razón, quienes tienen perros y, al unísono, se ven encerrados en su puesto a lo largo de muchas horas, procuran a personas a fin de que los paseen. Sacando a cuatro o bien cinco al unísono es posible conseguir un buen margen de beneficios.10. Agente inmobiliarioLa crisis económica que tanto afectó al mercado inmobiliario anteriormente, al fin, queda atrás. Por este motivo, esta profesión vuelve a producir buenos ingresos y ocasiones, sobre todo, en lo concerniente a alquileres, si bien asimismo, en menor medida, en ventas.11. YoutuberLa profesión de youtuber no está ligada únicamente a los más jóvenes. Y es que cualquiera que sea capaz de crear vídeos entretenidos, útiles y con gancho, puede atraer seguidores, visitas y, consecuentemente, dinero. Además de esto, YouTube acostumbra a ser una plataforma sin término medio. O bien se gana mucho o bien poquísimo.12. Montar una tienda virtual de repuestos para cochesCada vez son más las personas que, en vez de llevar su turismo al taller, tratan de arreglarlo por ellos mismos. En este sentido, acostumbran a buscar en las tiendas on line aquellos repuestos que precisan para lograrlo. Esta es la razón por la cual esta clase de negocios están tan de tendencia.13. Comercio on line para tiendas localesA la mayor parte de las tiendas pequeñas de distrito, debido al reducido volumen de negocio que tienen, no les resulta rentable tener una webs propia. No obstante, este inconveniente puede solventarse realizando una unión entre múltiples y ofertando los productos de forma conjunta.14. Poner una tienda de ropaLa ropa es siempre y en toda circunstancia un negocio rentable. Tanto si es mediante Internet, un medio en el que estos negocios están abundando a velocidad exponencia, tal y como si es físicamente, las ocasiones son muchas. Y es que se puede escoger vender prendas a bajo costo al gran público o bien centrarse en un nicho determinado con creaciones más caras.15. Asistente virtualAfortunadamente, en nuestros días, muchas labores que ya antes requerían hacer acto de presencia en las oficinas de una compañía se pueden hacer de forma telemática. En verdad, muy frecuentemente, las compañías prefieren que de esta manera sea en tanto que pueden ahorrar costos. Además de esto, un solo asistente virtual puede operar para múltiples negocios y multiplicar de este modo sus beneficios.16. Ofrecer servicios de catering móvilCada vez son más los dueños de restaurants y de servicios de catering que ofrecen sus servicios por medio de aplicaciones móviles. En este sentido, este modelo de negocio puede realizarse a través de la fórmula de petición de pedidos o bien mediante la demanda de instalación de un puesto móvil desde el que servir comida, por servirnos de un ejemplo.17. TutorizaciónAquellos que son especialistas en cualquier disciplina tienen la ocasión de tutorizar y instruir a otros mediante Internet. Para esto, acostumbran a valerse de portales en línea y de recursos como, por poner un ejemplo, las plataformas de chat, los contenidos audiovisuales, etc.18. Diseño de temas de WordPressA la hora de crear sus páginas, WP, debido a su sencillez, es una de las plataformas más empleadas. No obstante, la mayor parte de usuarios no tiene conocimientos avanzados en diseño, con lo que, muy frecuentemente, piden los servicios de profesionales cualificados que hagan que la apariencia de su portal sea única y se distancie de los temas predefinidos.19. Ejercer como adiestrador personalQuienes se pasan media vida en el gimnasio para prosperar su físico, tarde que temprano, se encuentran con la ocasión de aconsejar a otros para lograr los objetivos que procuran. El culto al cuerpo y los hábitos vitales saludables están más de tendencia que jamás, con lo que no faltan clientes del servicio para estos profesionales que, en general, no precisan de grandes conocimientos en la materia.20. Montar un negocio de limpiezaLas empresas de limpieza son, seguramente, las más fáciles que existen y las que menos peligros conllevan. Además de esto, la demanda es casi ilimitada. Y es que todos y cada uno de los centros de oficinas, edificios, factorías y, en suma, cualquier circuito, precisa de este servicio de forma frecuente.