Consejos útiles para remodelar tu casa

Hay algunos espacios de tu casa que no te persuaden totalmente, y piensas en darle una vuelta de tuerca, mas ¿no sabés por dónde comenzar? ¡No desesperes!

Ahora te damos ciertas recomendaciones a tomar en consideración para iniciar con le píe derecho:

-En el momento en que se tiene en claro la una parte de la casa que se quiere remodelar, hay que acotar el carácter del proyecto: destino y usos de los nuevos o bien reacondicionados espacios. Esto va a facilitar la toma de resoluciones como la adquisición de materiales y muebles, y no va a retrasar la continuidad de la obra una vez iniciada.

-Realizar bien el proyecto es un punto fundamental, puesto que si se trata de una rehabilitación (que lleva tiempo y dinero) lo mejor es llevar adelante un diseño que te haga sentir a gusto y conforme.

-Cuando se identifiquen los entornos a remodelar (por poner un ejemplo ampliar una habitación, aunar un estar con un comedor o bien mudar muebles y aberturas,) el próximo paso va a consistir en darle calidad al espacio. Por una parte, meditar la estética del sitio y qué estilo se quiere lograr, y por el otro, tener en consideración las cualidades que tiene ese espacio: si se trata de un estar extenso, con pequeñas aberturas, y se busca más iluminación, una posibilidad es mudar y ampliar las aberturas sin dejar a un lado la parte estética (escoger una pintura clara que brinde la sensación de un sitio más extenso puede ser una buena opción).

-Tener en consideración la materialidad y estructura de la obra, si se trata de laminas de porcelanato o revestimientos exteriores. En el caso de derruir una pared para aunar entornos hay que estudiar de qué manera es la estructura, de qué forma será perjudicada, si será preciso fortalecerla (no sea cosa que entonces se caiga el techo), y ver si pasan tuberías. Todos estos datos son esenciales para no tener una mala sorpresa una vez iniciada la obra en tanto que no solo se retrasarían las labores, sino además de esto aumentarían los costos.

-Sea como fuera el género de rehabilitación, lo aconsejable es recurrir a un profesional ideal que pueda hacer una evaluación acorde y brinde seguridad y confianza para realizar el proceso.

-El tiempo que va a durar la obra no es un dato menor, esto va asimismo de la mano con la cantidad de dinero que se marcha a invertir. Cuánto más tiempo demore más dinero se gasta. Para tener una idea: remodelar un entorno puede llegar a tardar un mes (si la obra consiste en cambio de pisos, de aberturas, refacciones de pinturas, paredes y muebles). Si charlamos de un refuerzo de estructura ya podemos comenzar a charlar de tres meses de ahora en adelante, y si a todo esto le sumás que uno va a continuar viviendo en la casa mientras que está en obra, hay que meditar que a lo largo de esos meses los muebles estarán en otro sitio de la casa, y que ese entorno no se podrá utilizar.

-Respecto a los costos, estaría bueno no dejar a un lado el diseño por cuestiones de plata, siempre y en toda circunstancia se puede localizar una opción alternativa en otro material/ marca más asequible y acorde al presupuesto actual. Es esencial no desamparar la idea inicial del diseño por el hecho de que por fin de cuentas uno es el que vivirá ahí.

Recorrido de compras

Para adquirir todo lo preciso en equipamiento tenemos las grandes cadenas como Easy, Sodimac, Blaisten o bien Barugel y Azulay en donde se logran equipamientos estándar. Si buscas algo más adaptado y a la medida te armamos un listado de posibles lugares, ¡tomá nota!:

-Para las paredes: encontrá el color que se te ocurra en Pinturerías Alba o bien dale onda a las paredes con los empapelados de Estilo Ambientación. ¿El plus? asimismo se hacen cargo del diseño, decoración de interiores y hasta el paisajismo de tu casa Y si lo que buscas son vinilos originales compralos en línea en Gorsh.

-Para los pisos: encontrá una extensa pluralidad de alfombras en Alsina Alfombras y Jazmeen Deco (¡no dejes de chusmear sus sillones en patchwork que son in-cre-í-bles). Puedes ver pisos de todo género en La Europea.

-Para dar luz: Iluminá tu casa con una extensa pluralidad de estilos, formas y tamaños de lámparas en Boutique de Luz.

-Cocina: enamórate de la pluralidad de cocinas y la onda que tienen en De Otro Tiempo o bien dale un toque con decapado con las cocinas de Rosbaco.

-Muebles: Aparte de adquirir los muebles que tienen en el local los puedes enviar a hacer a la medida, ¡no dejes de visitar su tienda outlet! En De ella Casa

-Deco: ambientá tu casa con oraciones alegres y felices para darle mucha energía positiva a tu nueva casa con Bharani Deco Otra alternativa es que te animes y hagas vos misma la deco de tu casa con los talleres y talleres intensivos de carpintería de Experimento Casa o bien trabajá en fieltro con los cursos de Gabby Boccardo.

Especialista consultada: MC Balaguer Arquitecto

