¡Mantené tu impresora con estos tips!

Las impresoras son uno de los hardware que más nos hace renegar. ¿A quién no se le trabó una hoja al imprimir? Acá te invitamos a de qué manera evitar inconvenientes con el aparato.

¿Quién no renegó por el hecho de que la impresora se le tildó? ¿Quién no se enfureció pues se le acabó la tinta en instante de urgencia? ¿Te pasó que fuiste a imprimir y la hoja pasaba sin que se imprimiese absolutamente nada? Para eludir futuros inconvenientes y no tengás que ir constantemente al técnico, te invitamos a estos consejos.

1 – Desconecta la impresora para limpiarla de la corriente eléctrica, mejor que apagarla con el botón. De esta forma nos evitaremos que se ponga en marcha accidentariamente y se puede producir un problema

2- Utilizar un paño ligeramente humectado para eliminar el polvo de algodón, bastoncillos o bien cualquier otro material que no se desprenda o deje fibras

3 – Si tienes un atasco de papel, no fuerces la hoja para liberarla en tanto que lo más frecuente es que se acabe por romper y lo que es peor, se quede alguna pequeña parte enganchada que provoque nuevos atascos. Las impresoras tienen distintas puertas que nos dan acceso al canal de arrastre del papel, desde donde podemos tratar de liberar el papel suavemente y sin forzarlo

4- Si no vas a emplear la impresora por varios días o bien meses, retira los cartuchos y guardalos en un paquete hermeticamente cerrado para que se preserven apropiadamente,

5- NUNCA imprimas hasta vaciar los cartuchos. Si la impresora o el software te avisan que queda poca tinta, anula la impresion. La tinta de reserva impide que se tapen los inyectores con los residuos de tinta que pueda tener el cartucho.

6 – Si no entra a la primera, no lo fuerces, así sea la colocación del papel o bien el cambio de los cartuchos de tinta o el tóner. mejor hacerlo tranquilo y con calma, o vamos a poder dañar partes sensibles.