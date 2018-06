El puerta a puerta para compras online entrará en vigencia en un mes

Unos o bien dólares americanos s veinte mil millones se podrían destinar a la adquisición de productos chinos tras la vuelta del sistema “puerta por puerta” para compras on-line al exterior, conforme estimaciones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La organización empresaria advirtió que la medida incitaría la competencia infiel o bien dumping.

“Se deja comprar en usa desde argentina en compras anuales de o bien dólares americanos s mil por persona. Esto masificado a nivel país, son o bien dólares americanos s cuatro mil por familia, por 5 envíos por año, son o bien dólares americanos s veinte.000 al año; por un millón de familias, son o bien dólares americanos s veinte.000 millones que se irían a buscar productos chinos”, calculó el líder de CAME Vicente Lourenzo en diálogo con Radio diez.

“Masificar la posibilidad de adquirir un producto chino vía internet y que te lo entreguen en tu casa, eso para el consumidor es tocar el cielo con las manos. Evidentemente la gente le comprará a la plataforma china o ebay argentina, que le cuesta sesenta-ochenta por ciento más económico, todavía pagando la tasa del cincuenta por ciento “, alertó Lourenzo.

“No estamos contra las compras on-line por el hecho de que eso representan el futuro. Aquí el inconveniente es que se de la posibilidad de adquirir en plataformas de productos de origen asiático, en especial de China”, siguió. Los productos chinos “tienen un dumping, pues reciben subsidio del gobierno chino a fin de que puedan vender al mismo valor que les cuesta generarlos, además de esto que el sueldo del obrero chino es más económico que el del obrero argentino. Competir con el producto chino es imposible”, explicó.

CAME es la organización que advirtió con más impetuosidad sobre el impacto que causarían las compras en línea a la industria y el comercio locales. Conforme sus cálculos, importar un producto de China puede valer hasta sesenta y ocho por ciento menos que adquirirlo en el país, aun con el impuesto del cincuenta por ciento.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) oficializó el día de hoy el regreso de las compras puerta por puerta por Internet al exterior con 2 resoluciones, una para el correo oficial y otra para los envíos por servicio de courier. Las reglas, no obstante, van a entrar en vigencia en treinta días.

Las resoluciones aclaran que van a ser “de aplicación asimismo para aquellos envíos que a la data de entrada en vigencia (…) todavía no hayan sido liberados a plaza”. En otras palabras, las compras que se efectúen en estos días van a poder recibirse en el domicilio, mas va a haber que aguardar por lo menos un mes más para poder llenar los trámites precisos.

POR CORREO

La Resolución General tres mil novecientos quince, publicada el día de hoy en el Folleto Oficial, establece los nuevos factores para hacer compras y traerlas con el Correo Argentino.

La AFIP dejará traer envíos puerta por puerta por correo sin límite de operaciones, siempre y cuando cada uno de ellos no supere los doscientos dólares americanos y no pese más de 2 kilogramos. Eso, siempre que “por su especie y cantidad no hagan alardear finalidad comercial”. Si el bulto supera en monto o bien peso los máximos establecidos, va a haber que retirarlo en la sede del Correo Argentino.

Como se notificó, cada persona física o bien jurídica va a tener una franquicia libre de impuestos de veinticinco dólares americanos por año. Desde ese monto, va a pagar un arancel del cincuenta por ciento .

Para eso, la AFIP habilitará una “declaración simplificada de envíos postales internacionales” para informar la operación, con el número de tracking que entregará el Correo. Ese formulario producirá un Volante Electrónico de Pago (VEP) para abonar el impuesto. El VEP tiene veinticuatro horas de vigencia. Si vence, va a haber que reiterar el procedimiento. El Correo no liberará el bulto hasta el momento en que el usuario pague el VEP pertinente.

Una vez recibido el bulto, el usuario deberá informarlo a la AFIP en los treinta días para poder continuar haciendo compras on line por correo.