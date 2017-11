Películas de terror para aprender inglés en Halloween

Ver películas en inglés permite aprender vocabulario y progresar el listening. Halloween viene repleto de largometrajes para pasar una noche de temor y aprender palabras que, en ocasiones, no están en los libros de texto ni en los cursos de ingles tradicionales.

Esta noche es una de las fechas más señaladas para todos aquellos a los que les gusta pasar temor, disfrazarse o bien sencillamente disfrutar de un buen rato intercambiando chucherías y gominolas por pequeños sustos. Y es que es la Noche de los Muertos o bien asimismo llamada Noche de Brujas, si bien su nombre más conocido es Halloween.Una data que, aunque su origen es celta, se festeja actualmente en numerosos países como en E.U., en el que niños y adultos se disfrazan sobre todo de monstruos o bien de personajes de películas o bien cómics de terror, y van recorriendo las distintas casas para dar pequeños sustos y recibir caramelos.Esta fecha ha dado origen a muchas películas de terror. Y, ¿por qué razón no pasar el día de hoy una noche terrorífica con estos largos en inglés? Es una buena ocasión para conjuntar el rato de temor mientras que se aprende la lengua inglesa y también léxico específico sobre esta celebración.

Pero, ¿qué películas son las mejores para conseguir estos objetivos? La lista podría ser interminable, mas en aprendemas.com te proponemos diez para que no te levantes del sofá ni a por más palomitas.

1. ‘Get Out’. Esta película es una de las más recientes. El argumento de ‘Get Out’ se centra en una pareja formada por una joven y su novio afroamericano. Ella le invitará a pasar unos días en la casa de sus progenitores para que puedan conocerle, mas será una visita terrorífica de la que el joven querrá escapar. Un film con el que se puede aprender el inglés americano actual y escuchar diferentes acentos, como proponen desde ABAEnglish.

2.‘The Girl with all the Gifts’: Otra de las propuestas para los amantes del género zombie tienen una buena elección en esta película en la que se cuenta la historia de Melanie, que es una niña que está recluida en un centro de investigación militar. ‘The Girl with All the Gifts’ es un largo para oír inglés británico y saber más, por poner un ejemplo, sobre la etimología de la palabra zombie.

3. ‘It’: en una noche de temor no pueden faltar los payasos como el protagonista de ‘It’, que está considerado como el clown más desalmado de todos los tiempos, en tanto que se hace cargo de aterrorizar a los niños de un pueblo de Maine (EEUU). Una localidad que por su parte tiene una maldición. Esta película es de simple entendimiento por el hecho de que la mayoría de los personajes son adolescentes.4. ‘The Witch’: y, ¿qué sería asimismo de Halloween sin una hechicera? De ahí que, una opción es ver ‘The Witch’, que es perfecta para aprender léxico sobre el planeta de la brujería, los hechizos, las supersticiones, religión o fe. La película, al estar ambientada en la Nueva Inglaterra de 1600, permite escuchar una pronunciación clarísima.5. ‘The Shining’: esta película, al igual que ‘IT’ está basada en una novela de Stephen King que, en España, se conoce como ‘El Resplandor’. En ella se combina terror y suspense así como fenómenos paranormales de los protagonistas, siendo una buena ocasión para conocer vocabulario concreto sobre esta historia.