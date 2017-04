6 maneras de hacer crecer tu audiencia de podcast con SEO

Junto con SEO y enlaces técnicos, contenido de alta calidad, interesante y atractivo es uno de los tres pilares principales de cualquier estrategia de SEO exitosa.

Las estrategias de contenido tradicionales usan blogs, artículos, imágenes y, a veces, videos como las principales fuentes de contenido. Y mientras que éstos pueden ser impresionantes para conducir tráfico y apoyar sus esfuerzos de SEO, los podcasts son un medio a menudo pasado por alto y subestimado. Los Podcasts pueden construir su marca y conducir tráfico directo, mientras que al mismo tiempo agregar contenido rico a su sitio y apoyar sus esfuerzos de construcción de enlaces.

Por supuesto, no sólo necesita saber cómo aprovechar sus podcasts para marketing SEO, sino también cómo clasificar bien en las plataformas específicas de podcasts. Así que si usted está empezando o son un podcaster establecido, siga leyendo para obtener consejos específicos sobre cómo SEO su podcast.

1. Todo está en el título

¿Qué se necesita para encontrar tu podcast en iTunes y Google Play? Todo está en el título. El algoritmo de clasificación de iTunes para los podcasts pone un gran énfasis en el título del podcast, además de factores como el número total de suscriptores y el número total de comentarios para el podcast.

Lo que esto significa es que, si bien desea tener un título para su podcast que es convincente e interesante, no debería tener un título que es tan oscuro o no intuitivo que no explica en un lenguaje claro lo que su podcast es acerca de. Asegúrese de incluir las palabras clave más importantes en el título de su podcast. Si su programa ya está establecido, puede hacerlo añadiendo un subtítulo. Por ejemplo, si el título de su programa es “A 5th Race Podcast”, y su programa se trata de Stargate, puede asegurarse de que se encuentre agregando un subtítulo como “An Unofficial Stargate Podcast”.

Dicho esto, un título genericamente rico en palabras clave que no es distintivo o memorable es también un no-arranque. El título de tu podcast debe ser algo de lo que estás orgulloso. (Tenga en cuenta que con los nombres de podcast de marca, sería bueno incorporar subtítulos ricos en palabras clave.) Y si bien desea incluir palabras clave en su título y / o subtítulo, no intente rellenar su etiqueta de autor con palabras clave. Apple se enganchará y le enviará una nota indicando que su etiqueta de autor no es representativa de lo que su programa se trata.

Manténgalo limpio, utilice las palabras clave correctas donde sea necesario y debería aparecer en las consultas de búsqueda pertinentes. En Google Play, la descripción de tu programa (no descripciones de episodios individuales) también se puede buscar, así que asegúrate de optimizarla, manteniendo la copia interesante y convincente. (Hablando de mantenerlo limpio, si su programa tiene palabras engañosas y, por lo tanto, etiquetado como explícito en iTunes, su podcast no llegará al gran mercado indio.)

2. Optimización de su feed RSS

Mientras que el usuario promedio no utiliza RSS casi tanto como en el pasado, su canal RSS sindica su podcast en iTunes, Google Play Música y en la mayoría de las plataformas de podcast. Esencialmente, su feed RSS es lo que las personas están suscribiendo cuando se suscriben a su podcast en cualquiera de estas plataformas.

Su feed también es lo que proporciona toda su información de podcast a estas plataformas. Así que cuando quieras actualizar el título o la descripción de tu programa, debes actualizarlo en tu feed RSS. Puede tardar hasta 24 horas para que cualquiera de los campos se actualice en iTunes u otros directorios.

La mejor manera de tener el control de SEO sobre su podcast es mediante la creación de su fuente RSS utilizando el que Libsyn le proporciona o el feed que obtiene del complemento de PowerPress para WordPress (un complemento gratuito).

Asegúrese de tener un feed RSS bueno y compatible que no se rompa ni sea demasiado lento utilizando castfeedvalidator.com o podba.se para validar su feed.

3. Aprovechar su sitio web

Sí, tu podcast es un archivo de audio, pero eso no significa que no puedas marcar puntos de SEO aprovechando tu sitio web y convirtiéndolo en un destino valioso para que Google envíe tráfico. Como profesionales de SEO, siempre estamos tratando de atraer más enlaces de confianza a nuestros sitios. Un gran podcast es sólo otro tipo de contenido que puedes usar para atraer esos enlaces.

Si un escritor está buscando en su sitio y teniendo en cuenta la vinculación a su contenido de podcast, mostrándoles otros sitios autorizados donde se ha presentado su contenido puede actuar como una “prueba social” de que su contenido es autoritario, de alta calidad y digno de confianza, y por lo tanto vale la pena Enlazando a Por ejemplo, puede mostrar una sección “como se ve en” en al menos su página de inicio, pero preferiblemente en cada página de episodio, como lo hago en mi podcast de biohacking / lifehacking, “The Optimized Geek”.