Construcción de enlaces: Investigación preliminar y análisis

La investigación es fundamental para asegurar los vínculos que necesita su sitio de diseño web seo, como lo puede ser http://marketing-digital.com.ar/. La investigación es necesaria para trabajar inteligentemente y estratégicamente.

Hace unos meses, publiqué un post aquí en Search Engine Land que describía las filosofías detrás de una estrategia de enlace de sonido. Hoy, quiero construir sobre ese post y mostrar la ejecución de los consejos que ofrecí. Quiero darles un claro ejemplo de cómo ejecutar la investigación introductoria de construcción de enlaces, que guía el desarrollo de la estrategia.

En este post, voy a caminar a través de la investigación preliminar de construcción de enlaces y análisis, incluyendo:

Encontrar oportunidades de búsqueda.

Identificando activos vinculables.

Localizar perspectivas de enlaces.

Investigación competidor y páginas comparables.

Para proporcionar puntos tangibles, usaré un sitio de ejemplo real: Twproject (no un cliente de Page One Power).

Siempre estoy buscando mejorar mi eficiencia, fomentar la colaboración y administrar mejor los proyectos; Así que decidí explorar el nicho de gestión de proyectos para este post. Twproject saltó como un candidato potencial para la construcción de enlaces, ya que ofrecen un buen producto y tienen un sitio decente, pero están luchando con la visibilidad de la búsqueda.

Sin más preámbulos, vamos a bucear!

Encontrar oportunidades de búsqueda

Si desea que sus esfuerzos de construcción de vínculos tengan el máximo impacto, necesita construir su estrategia en torno a las oportunidades disponibles dentro de su nicho.

Evaluación de la oportunidad de búsqueda significa investigación de palabras clave para encontrar dónde su sitio tiene posibles clasificaciones de términos con alto volumen de búsqueda.

Potencial de clasificación + Alto volumen de búsqueda = potencial para capturar tráfico orgánico relevante.

Usando SEMrush “Top Organic Keywords” función, puedo analizar las palabras clave de Twproject para las oportunidades potenciales.

Nota: SEMrush está reportando una caída masiva de tráfico para Twproject alrededor de septiembre de 2015. Si yo estuviera lanzando un proyecto de construcción de enlaces para Twproject, verificaría esta caída en Google Analytics y si la caída es exacta, recomendaría un sitio completo Auditoría antes de que empiece la construcción del enlace.

Mirando los datos SEMrush, veo que hay algunas oportunidades potenciales en la búsqueda de Twproject para hacer mejoras de clasificación y tal vez capturar el tráfico relevante.

(Nota: La decisión de poner su herramienta “gantt chart” en un subdominio es interesante, y eso es algo que discutiría con Twproject al inicio de esta campaña, pero para este post me voy a centrar en las páginas En el dominio Twproject.)

Los volúmenes de búsqueda aquí no son masivos, pero son decentes, y el tráfico de estas consultas sería relevante para los servicios de Twproject. También vale la pena destacar que los volúmenes de búsqueda son relativos; Estos volúmenes podrían ser grandes por comparación en este nicho particular.

Esta rápida búsqueda de oportunidades guiará el descubrimiento de activos y es un buen comienzo para identificar futuras oportunidades de contenido y áreas en las que Twproject está perdiendo la marca.

Identificación de activos vinculables

Para crear vínculos, necesita páginas de enlace.

Las páginas de productos y conversiones no suelen ser vinculables. Básicamente, la mayoría de los sitios no van a querer vincular a su producto y convertir páginas. No tienen valor de audiencia fuera de su propio sitio.

El objetivo de estas páginas es impulsar las conversiones, que normalmente no se traducen a enlaces de otros sitios. Sin embargo, los sitios enlazarán a las páginas que ofrecen alguna forma de valor (activos enlazables), y los enlaces internos de estas páginas pueden canalizar la autoridad a sus páginas de conversión.

La búsqueda de páginas vinculadas informa el establecimiento de vínculos de varias maneras:

Tácticas viables.

Intereses de la audiencia, problemas, preguntas.

Oportunidades para el futuro desarrollo de activos.

Para Twproject, haré una búsqueda en su blog para el término principal [gestión de proyectos] para obtener una idea rápida de qué tipos de activos tienen.

Buscando el blog de Twproject se convierte en este activo potencial (un infográfico).

Tag: marketing digital