Rihanna y Manolo Blahnik se unen de nuevo

La cantante diseña para la firma de calzado una pequeña colección de botas de invierno.

Rihanna ha creado ahora una colección de zapatos y botas de invierno, llamada Savage. Su segunda colaboración cápsula para Manolo Blahnik saldrá a la venta este miércoles en tiendas seleccionadas de la firma así como también en su página web. Se trata de una línea limitada de tres botas de invierno inspiradas en la marca Timberland —que la cantante suele llevar— transformadas, cómo no, en calzado de invierno con altos tacones de aguja. El ante y el pelo son los dos materiales que unen la pequeña colección.

Dominique es el nombre de uno de los modelos; una bota mosquetera hecha con piel de oveja y forrada en piel de pony negro con un estampado floral. El modelo Alexis es una bota con pelo que se puede adquirir en color canela o marfil. Por último, ha diseñado The Fallon, un botín con una lazada cruzada y pelo en el tobillo (disponible en marfil o marrón) que reinterpreta el que Manolo Blahnik diseñó en 1994 inspirándose también en Timberland, y que alcanzó la fama en los años 2000, apareciendo en muchos de los videoclips de hip hop de la época (Beyoncé los llevaba en el vídeo de la canción Bonnie & Clyde y JLo, en Jenny From the Block).

“Siempre me han encantado los Manolo Blahnik. Sus zapatos de mujer son los más lujosos y atemporales que existen”, dijo Rihanna al darse a conocer su primera colección. Su palabra “lujoso” ya daba a entender que no iban a ser baratos: la colección Denim Dessert tenía unos precios entre los 895 y 3.995 dólares (entre 830 y 3.700 euros). El precio de su actual colaboración se desconoce, pero ese precedente asegura que no será apta ni para todos los fans de RiRi ni para todas las admiradoras de los llamados manolos.

