Las garras de las Leonas, contra el brazo del poder de la Confederación

Fue un nuevo round en el hockey sobre césped nacional, deporte convertido hoy en una lucha de poderes sin cuartel. Acorraladas en las últimas semanas, las Leonas obtuvieron ayer una victoria política al conseguir que la Confederación Argentina de Hockey (CAH) removiera del cargo de head coach a Carlos Retegui , a quien consideraban un obstáculo para la salud general del seleccionado, producto de un gran desgaste en la relación.

Con la salida del Chapa -que seguirá como DT de los Leones -, las cinco que habían renunciado ( Luchetti , Rebecchi , Daniela Sruoga , Scarone y D’Elía ) garantizaron su continuidad en el equipo, mientras que Luciana Aymar abrió una puerta para mantenerse activa, más allá de que al borde de los 37 años viene evaluando seriamente el retiro.

“Queremos una manera diferente de conducción, otro lineamiento. El Mundial terminó de quebrar la relación [con Retegui]. Y cuando hablo de una conducción distinta, me refiero a otros sistemas de juego, formas de entrenamiento, maneras y modos”, señaló Lucha, que deberá decidir su participación en el Champions Trophy de Mendoza, por jugarse en noviembre próximo.

En menos de un mes se confirmaría el nombre del nuevo head coach, que tendrá que compatibilizar con Santiago Capurro , el DT que ayer inició su ciclo. Hace unos días, Aymar y Mariana Rossi (se retiró del seleccionado) se reunieron con Aníbal Fernández , presidente de la CAH, y le propusieron tres nombres para head coach: Pablo Lombi , Marcelo Garraffo y Sergio Vigil.

“Ningún nombre está bochado o impedido de participar en el proyecto”, se apuró en aclarar Aníbal, rodeado por las Leonas en una conferencia de prensa; todo un símbolo. Sin embargo, vale apuntar que en un reciente comunicado oficial, la CAH apuntó a Cachito Vigil como “un pretendido candidato a técnico que incentiva el conflicto” y hasta lo calificó irónicamente como “el Pastor Jiménez”. Asimismo, el senador fue quien quitó del cargo de DT de las Leonas a Garraffo no bien asumió la presidencia de la CAH, ya que se había comprometido con su amigo Emanuel Roggero . Por otra parte, consideraba que la preparación física durante la gestión de Garraffo había sido muy mala.

Entonces, es difícil imaginar que la Confederación acepte a Vigil o Garraffo y tal vez se incline por la opción de Pablo Lombi, sin descartar que la entidad proponga a su candidato para head coach.

Las caras largas de las Leonas y su lenguaje corporal dieron la pauta de que el alejamiento de Retegui es para ellas una victoria importante, pero no definitiva. Saben que enfrente tienen a un hueso muy duro de roer como Aníbal y que la puja de poderes continuará, por eso es que durante la conferencia se mostraron tensas, serias y hasta tristes.

Mientras tanto ya hay un DT en funciones como es Capurro, que pareció no haber estado al tanto de la novedad de un nuevo head coach. Hasta se vio sorprendido con la pregunta sobre cómo compatibilizar con alguien que llegará, pero se plantó firme: “A mí me dijeron que el responsable de las Leonas soy yo. Y en esta convocatoria de 29, nadie me puso ni me sacó a una jugadora”.

La inquietud principal es: ¿qué pasa si no terminan poniéndose de acuerdo con el nuevo head coach? Tal como está la situación, la crisis no podría ahondarse más.

