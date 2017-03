Se detallan las empresas de merchandising para la franquicia Castlevania: Lords of Shadow

Konami ha anunciado una serie de empresas de merchandising y regalos empresariales para su éxito de ventas, la serie ‘Castlevania: Lords of Shadow’.

Una vez publicado su esperado título ‘Castlevania: Lords of Shadow 2’ para PlayStation 3, Xbox 360 y Windows PC, Konami está trabajando con diferentes empresas para producir merchandising para empresas oficial de la épica saga de vampiros que incluye:

Aoji: es un reconocido productor de ilustraciones de alta calidad y de edición limitada. Aoji producirá una serie de impresiones exclusivas a gran escala utilizando el arte de pre-producción y el impresionante arte promocional realizado para la serie de los Señores de las Sombras, incluyendo impresiones de 90x60cm y 150x100cm. Todo será de estricta edición limitada, y vendrá con un certificado de autenticidad. Disponible actualmente online en: www.aoji.fr

Titan Publishing: Titan ha encargado al periodista de videojuegos Martin Robinson la compilación de una edición limitada del Art Book de Castlevania: Lords of Shadow. Este impresionante tomo cuenta con el arte y los comentarios de los tres títulos de Lords of Shadow, y también está disponible en una edición limitada especial ubicada en un estuche que se basa en este arte exclusivo y está firmado por los artistas de MercurySteam. Actualmente disponible en Inglés, francés y español en todas las grandes librerías y online: www.forbiddenplanet.com, www.waterstones.com www.amazon.com, www.blackwells.co.uk y www.titanbooks.com

Abysse: ha firmado un acuerdo para producir una gama de camisetas de alta calidad, sudaderas con capucha, tazas, bolsos, posters y alfombrillas de ratón, que ofrecen el arte y los personajes de la serie. Gracias a este acuerdo, la gama Abysse se distribuirá ampliamente en Francia, Benelux, Italia y España. Disponible para su compra en:www.abystyle.com

Zero Seven Studio: producirá una gama de impresionantes camisetas y sudaderas con capucha de Castlevania: Lords of Shadow, que estarán disponibles a través de su página web. La gama estará disponible en la mayoría de los territorios europeos, y en los Emiratos Árabes. La gama completa estará disponible a finales de este mes en:www.printedbyrobots.com, www.amazon.com and www.play.com

Los Señores de la Sombra tienen ya su épica conclusión con ‘Castlevania: Lords of Shadow 2’ desde el 27 de Febrero. El título épico ve el jugador asumir el papel de Drácula, que se encuentra atrapado en los tiempos modernos. Solo, debilitado, y cansado de la inmortalidad, el legendario vampiro recibe una oferta por parte de un viejo aliado. Satán está acumulando fuerzas en un intento de sumir al mundo en el caos, y sólo Drácula, debilitado, pero con un poder que crece con cada muerte, podrá impedir su regreso…