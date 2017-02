Qué es un sistema ERP

Un sistema Dynamics GP ERP es un sistema computacional de planeación de recursos empresariales, en otras palabras, es un sistema que gestiona y controla de la mejor manera posible los recursos, procesos y operaciones de una empresa o negocio.

El sistema ERP es apto para usarse en cualquier empresa, desde la más chica hasta la más grande porque se compone por «módulos», lo que significa que es un sistema ajustable a las características de tu empresa, algunos de los módulos son:

Facturación electrónica (Ventas).

Contabilidad electrónica.

Compras.

Pagos y cobros.

Inventarios.

Bancos.

Nómina.

Entre otros.

¿Cómo funciona un sistema ERP?

Un sistema ERP integra y ordena la información de cada uno de los procesos y actividades de la empresa, para después concentrar esa información en un solo lugar, finalmente automatiza las actividades para que operen de la manera más óptima posible y con esto alcanzar las metas que se haya planteado el director.

De igual forma el sistema ERP se encarga de crear un flujo de información actualizada en tiempo real, dando la oportunidad de analizar y tomar mejores decisiones en tu empresa; ya que conocerás la situación actual y futura de tu organización, además, aumentarás la productividad de tus colaboradores.

Beneficios de contar con un sistema ERP en tu empresa

Ahorra costos.

Eleva la productividad del personal.

Estandariza los procesos y operaciones.

Facilita el proceso de toma de decisiones.

Favorece el control de los recursos.

Incrementa la competitividad de la empresa.

Integra la información financiera.

Mantiene un inventario mínimo.

Mejora la relación con tus proveedores.

Obtén información siempre actualizada en el momento que lo desees.

Entre otros.

Desventajas de un sistema ERP

La personalización se puede dificultar si no se hace con expertos profesionales en la materia.

Su implementación puede requerir algunos cambios en los procesos de la compañía.

Puede llegar a ser muy complejo si no tienes establecidos bien tus procesos de negocio.

Su implementación implica un proceso continuo, que tal vez nunca termine.

Si tu ERP no está en la nube, te puede generar muchos costos en infraestructura.

Pasos para implementar un sistema ERP

Un proyecto de implementación de un sistema ERP se divide en varias fases:

Estudio previo: análisis de las normas de administración, revisión de los procesos funcionales. Esta fase requiere competencias funcionales y departamentales , generalmente la llevan a cabo consultores experimentados en estrecha colaboración con los empleados del departamento en cuestión.

Desarrollo/configuración: redacción del plan de parametrizaciones, estandarización de los procesos involucrados en el proyecto a implementar.

Preparación y realización de pruebas (pruebas de integración formales, pruebas de compatibilidad).

Exportación e importación de la información desde el sistema antiguo al nuevo en caso de ser requerido, control de la recuperación correcta de datos (ejemplo: (asientos contables iniciales).

Capacitación de los usuarios y apoyo durante la transición.

Seguimiento constante a la empresa.

Como puedes observar en la actualidad es muy necesario contar con herramientas que agilicen los procesos de las empresas, esto con el fin de mejorar el rendimiento de los procesos de tu empresa y poder tener la información totalmente actualizada para tomar las decisiones más adecuadas en el momento indicado.

Y tú, ¿Ya cuentas con tu Sistema ERP?

Si tienes alguna duda sobre el uso de estos sistemas de gestión empresarial, comenta en este artículo.

Saludos.

Tag: dynamics gp factura electronica mexico