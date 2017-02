Características de los libros

La editorial ofrece la mejor calidad de impresión en todas las publicaciones, de manera que el libro que se edita perdura para siempre.

Las ventajas de la excelencia de las publicaciones radican en las siguientes condiciones básicas que tenemos en cuenta a la hora de editar un libro:

Encuadernación : Excelente encuadernación, de la mejor calidad, por lo que se pueden abrir, leer y manipular de tal forma que jamás se desarman.

Tapas a todo colorTapas a todo color: los diseños de tapa son fundamentales para atraer la atención del lector y acercarlo a la obra. Por ello, De los Cuatro Vientos propone hacer las tapas de su libro a todo color, para optimizar las portadas y poder jugar con el diseño visual, y alcanzar de esa manera el dinamismo y atractivo que necesitan los libros para su exposición. Utilizamos cartulina estucada de 290grs con impresión a todo color y tapas plastificadas para que su duración sea permanente.

Papel interior de 90grs.Papel interior de 90 grs: el mejor gramaje para que los textos sean tan cuidados en su impresión interior como en los diseños de tapa que realizamos. Usted puede elegir tanto el papel blanco obra boreal como el ahuesado, sin diferencia de costos, para lograr la fina terminación que necesita su obra.

Costos de edición

Para obtener un presupuesto de edición del material que desea publicar se tiene en cuenta dos variantes: la extensión de páginas que tiene la obra y la cantidad de ejemplares que el autor desea realizar.

costos de edicionLa Editorial realiza tiradas reducidas que arrancan a partir de los 200 ejemplares en adelante, 300 / 500 / 1000 ejemplares y así sucesivamente.

costos de edicionLos libros son cosidos en pliegos por lo que las cantidades de páginas que tiene el libro se manejan de acuerdo a la tabla que surge a continuación:

costos de edicionPor lo general, el formato de libro estándar que se utiliza es 14x20cm. Para un libro de mayor volumen, el otro formato estándar que se sugiere es el de 15.5×22.5cm. De acuerdo al material que se presenta, la editorial efectúa el presupuesto por la cantidad de páginas que ocupa la obra y la tirada que el escritor está interesado en hacer.

costos de edicionA los precios de lista, muy bien posicionados en el mercado editorial, sólo tiene que agregarse un costo adicional de $90 más que es el pago del Registro del ISBN y Derechos de Autor ante la Cámara Argentina del Libro, de la cual Editorial De los Cuatro Vientos es socio. El trámite lo realizará la Editorial.

Ediciones particularesCada obra precisa su edición particular por lo que usted puede consultar por:

Solapas p/ la portada.

Laminado Mate p/ la portada.

Correccion de texto profesional.

Fotografías, gráficos o dibujos interiores.

Consultar por: Tamaño de bolsillo (12 x 18 cm), Tamaño Álbum (20 x 28 cm) Tamaños personalizados; Avisos en Suplemento Cultural Ñ; Sitio Web Personal; Papel Ilustración; Distintos gramajes; Tapas de lujo (Relieve en título y stamping metalizado, Cubiertas impresas, Tapa dura);

Libros con mayor extensión de páginas.

Señaladores; Tarjetas personales; Afiches promocionales; Posters; Gigantografías; Tarjetones; Postales;

CD’s o DVD’s adjuntos en la publicación.

Consulte su presupuesto a: info@deloscuatrovientos.com.ar

Planes de pago

planes edicion En efectivo: el primer pago se realiza abonando el 33% cuando se entregan los originales a editar. El segundo 33%, cuando el autor retira la primera prueba de galera. El 34% restante se abona a contraentrega de los libros terminados.

planes edicionCon cheques de pago diferido: Hasta en cuatro partes sin interés.

(se entregan todos los cheques al momento de comenzar la edición 0 / 30 / 45 / 75 días)

planes edicionTarjetas de crédito (Visa; Mastercard; Cabal; American Express): Hasta 12 cuotas.

Pasos a seguir con la edición

1planes edicionUna vez decidida la publicación, el autor deberá entregar la obra para comenzar con la edición. Puede entregarla en un archivo de computadora, en formato Word o similar. Lo puede traer en CD, disquette o mandarlo por e-mail.

Si no posee la obra en formato digital, la debe traer en papel escrita a máquina o con letra manuscrita legible y se manda a tipear. De igual manera con la portada del libro, el autor deberá traer la imagen de tapa (o sugerir la idea para que nosotros la armemos), foto del autor, texto de contratapa y texto de solapa, en el caso que el libro las tenga.

En este momento se debe hacer un pago inicial, si lo hace en cuotas, en efectivo, o del total, si lo hace a través de cheques de pago diferido o con tarjeta de crédito.

2 planes edicion Con el original dejado por el autor, comenzamos la diagramación del libro y el diseño de la tapa. Armamos la prueba de galera y una vez terminada nos comunicamos con el escritor, quien debe retirar la primer prueba y llevarla para su corrección (si se hubiera contratado el servicio de corrección literaria, la prueba primero va a manos del Corrector quien sugiere sobre la misma todos los cambios pertinentes, que luego el autor corroborará y decidirá qué se respeta y qué no). Sobre la prueba de galera el autor debe marcar todos los cambios que desee para el libro, desde nombres propios, cambios de textos o errores tipográficos.

3planes edicion El autor devuelve las pruebas de galeras corregidas. La editorial pasa las correcciones marcadas y de ser necesario se hace una segunda prueba, y tantas como considere necesarias, que se le vuelve a entregar al autor.

4planes edicion Una vez confirmado por el autor las tapas y la última prueba, se empieza a bajar los originales para mandar a la imprenta. Desde el momento del OK final dado por el autor, a los 15 días aproximadamente, se entregan los libros terminados.

