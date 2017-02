Lejos del fair play: un jugador del Ajax, repudiado por una polémica acción

El último fin de semana, el holandés Joel Veltman se convirtió en un referente del anti “fair play” (juego limpio) en el fútbol. Por una polémica jugada que escandalizó a propios y ajenos, el jugador del Ajax quedó señalado por su “trampa”, aunque en el juego no logró sacar ventaja con la avivada.

El futbolista pidió a sus rivales que frenen el juego (él mismo simuló hacerlo) cuando cayó un compañero. Pero una vez que su marcador paró y se distrajo, Veltman se apuró y tiró un centro que finalmente fue despejado por la defensa.

Según declaró al portal holandés Metro XL, lejos de pedir perdón el protagonista no vio nada de malo en lo que hizo y se defendió: “Sólo estaba siendo inteligente”. “Bertrand (Traoré) se cayó y me dije a mí mismo: ‘Voy a usar esto a mi favor'”, siguió el relato Veltman, quien contó que en el vestuario sus compañeros lo retaron. “Me dijeron que me habrían pateado duro si hubiera hecho algo así contra uno de ellos… ¿Qué hubiera pasado si terminaba en gol? Un gol es un gol”, terminó, polémico.

A pesar de lo que le dijeron, del impacto mediático y en redes sociales que tomó su actitud, la jugada no pasó a mayores ni tuvo incidencia en el encuentro que el Ajax le ganó 2-0 al Sparta Rotterdam. ¿Se trató de un truco o de una trampa?

