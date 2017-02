Cómo afecta realmente el HTTPS al posicionamiento SEO

A finales de diciembre de 2016, Google insistió a los webmasters que el protocolo de navegación seguro HTTPS iba a constituir en 2017 un factor más de diseño web SEO, no como novedad sino con mayor importancia que hasta el momento. Efectivamente, no es algo nuevo. Se lleva diciendo desde hace años que el entorno seguro HTTPS puede afectar al ranking del posicionamiento web SEO en algunos sectores o páginas web. Lo cierto es que pasado todo este tiempo, sólo se tiene en cuenta como factor determinante en un 1% de las búsquedas y, sobre todo, si están relacionadas con banca online o comercio electrónico.

¿Es o no influyente el HTTPS para posicionamiento SEO?

Encontramos aquí dos versiones. Por un lado la teórica y, por otro lado, la práctica. En la primera la vinculación entre HTTPS y Posicionamiento SEO está oficialmente confirmada. Se espera además que en 2017 esta tendencia se remarque casi de forma definitiva como un factor de posicionamiento orgánico más. Sin embargo, la práctica nos indica otra cosa. En primer lugar, que si el HTTPS es utilizado en aquellos entornos en los que se va a ofrecer información confidencial del usuario como datos credenciales o tarjetas de crédito, sí va a ser influyente, pero no cuando no se dé esta condición. La identificación de estos sitios ya ha comenzado. Por un lado se notifica al usuario que está en un entorno seguro con un color verde. La novedad llegará en 2017 en este sentido cuando la identificación también se realice en entornos no seguros y se remarque en rojo. De forma directa esto no afectaría al posicionamiento SEO, pero sí puede generar desconfianza entre los usuarios, que reducirán el número de visitas, de páginas vistas y la cantidad de tiempo en el sitio. Estos factores, precisamente, sí influyen en el posicionamiento SEO. En conclusión el HTTPS terminará influyendo en el SEO de forma determinante, porque Google identifica que los entornos seguros tienen prioridad. Pero de momento esto se limita a aquellos websites que realmente deben transmitir seguridad al usuario, de manera que un blog sobre mascotas no tiene por qué perder posicionamiento ni exigir un entorno seguro, para hablar de pequeños animales. No obstante, todos los websites empresariales, sobre todo los que utilicen información confidencial en sus bases de datos, deberían acoger el HTTPS, tanto por seguridad como por confianza y, si el algoritmo de Google así lo identifica necesario en algún momento, también para proteger un posicionamiento SEO favorable.

