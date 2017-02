10 Tips para manejar en lluvia

En la siguiente lista nombraremos diferentes tips que debes recordar para poder manejar en lluvia sobre el asfalto como un verdadero as del volante. Recuerda siempre tener todos los accesorios de tu vehiculo en buenas condiciones, ya sean las llantas o los neumaticos, etc. Conseguir llantas para carro en buen estado, si no las tienes aun, puede ser barato y se consiguen en cualquier gomeria.

1. Revisa que la presión de tus llantas sean las recomendadas por el fabricante.

2. La llantas deben estar en buen estado, no deben tener chipotes y tampoco demasiado desgaste, si es así debes cambiarlas inmediatamente, es recomendable que pases donde un experto y te indique el estado de las mismas.

3. Cuando llueve la visibilidad disminuye considerablemente por lo tanto debes encender las luces del auto para que puedas ser visto.

4. Existen diferentes productos que debes tomar en cuenta para el cristal de tu auto para mejorar la visibilidad en caso de lluvia, acuérdate de cambiar las gomas cada 6 meses y verifica el nivel del liquido del limpiaparabrisas.

5. Cuando empieza a llover es el momento mas peligroso ya que el pavimento tiene residuos de grasa y puede ser la mezcla perfecta para perder el control del auto, toma precauciones.

6. Disminuye la velocidad como mínimo en un 50% ya que con la lluvia pierden agarre las llantas y puedes evitar un choque.

7. Toma mayor precaución, maneja a la defensiva ya que las cifras indican que con la lluvia se triplican los accidentes.

8. Si pasas por un charco muy grande no frenes de golpe solo quita el pie del acelerador y agarra fuerte el volante para no perder el control del auto.

9. Si vas a rebasar, hazlo con precaución y ten en cuenta que necesitarás más espacio para detener el auto.

10. Evita distracciones como el teléfono y la radio del auto, concéntrate en el camino.