Probamos la Fiat Toro en Mendoza y la montaña y te contamos todo

A semanas de su lanzamiento Cuyomotor pudo probar en Mendoza uno de los vehículos más esperados y exitosos del año, uno de los que más interés ha despertado en el país en los medios especializados en todos los soportes. Claro que hablamos del nuevo Fiat Toro, una pickup que viene a inaugurar un segmento y esto es tan cierto que hasta resulta difícil encontrar un rival exactamente con sus mismas características.

Gracias a Lorenzo Automotores que nos cedió uno de sus test drive para volver a ponernos al volante de la Toro, tal como lo hicimos y podes repasar en la nota en su presentación nacional en El Calafate el test drive, ahora pudimos internarla en el tránsito del microcentro mendocino, hacerla rodar por rutas como la 40 y la 7 y finalmente manejarla y hacerla subir hasta la altura del centro invernal de Vallecitos.

Ya habíamos piloteado las diferentes versiones y ahora nos subimos y manejamos varios días la que sin dudas es la que mejor le sienta al modelo, la tope de gama “Volcano”, la máxima expresión de esta pickup que comparte su ADN con el “know how” de Jeep en esta materia de los todoterreno.

¿QUIEN ES?

La nueva Fiat Toro en su versión tope de gama: Volcano

¿QUÉ ES?

Es una de las apuestas más ambiciosas de la marca italiana de los últimos tiempos para el continente, fabricada en la planta de Pernambuco, Brasil. Es que entra en una guerra entre pickups y no solo del segmento que inaugura, sino que según sus versiones y precios, algunos la relacionan con camionetas más chicas como la nueva Renault Oroch y otros ya la analizan como una posibilidad en su tope de gama para reemplazar a otras históricas pick ups en sus entrada de gama. Es decir adquirir una Toro tope de gama en vez de por ejemplo una Chevrolet S10 entrada de gama.

¿DÓNDE LA PROBAMOS?

Fue una prueba por diferentes terrenos y contextos de manejo, también con el fin de medir su consumo de combustible en diferentes circunstancias. Como siempre nuestro punto de partida fueron las instalaciones del hotel NH Cordillera, en calle Avenida España, frente a Plaza San Martín, un punto emblemático de la ciudad de Mendoza. Foto de rigor en la largada y nos internamos en el tráfico del microcentro mendocino, donde por cierto jamás pasaba desapercibida, lo que da una idea de la expectativa que se ha generado a su alrededor y también una de las razones que llevó a que se vendiera con éxito desde un comienzo. La pregunta del millón a quienes la conducimos fue “¿Y… está buena?” Y es justamente lo que trataremos de transmitir en este informe.

Después de varias jornadas entre el tránsito y con el objetivo de medir el consumo urbano, cambiamos el rumbo para rodarla por tramos de ruta, la 40 y la 7 que es la que conduce a alta montaña, pasando por paisajes como el camino del perilago en el dique Potrerillos y luego en ascenso hacia el centro de deportes de nieve de Vallecitos, ubicado a 80 km de la ciudad de Mendoza y a una altura promedio de 3200 msnm.

El camino de tierra trepa la montaña y varía su dificultad en función de la lluvia, la nieve o el hielo que pueden cambiar las condiciones del suelo. En este caso la mayor parte de los caracoles estaban en buen estado, aunque con piedras sueltas y en la cima sí hubo que transitar algunos tramos con nieve congelada o barro, para lo cual utilizamos el modo de tracción automático y 4 x4, pero sorteamos sin dificultad estos terrenos en que algunos coches con tracción delantera tuvieron inconvenientes.

Otro escenario fueron algunas fincas en la zona de Lunlunta (Maipú, Mendoza), lugar en el que hicimos algunas tomas de video con la productora Think & Make y que podes ver a continuación, es un clip con algunas características y detalles de interior que dan paso a esta crónica.

¿QUÉ DISTINGUE SU DISEÑO?

Ya lo detallamos cuando tuvimos el primer contacto en el lanzamiento nacional y pudimos manejarla por El Calafate y Río Gallegos, donde se develó para la prensa nacional: desde el frente resaltan sus “ojos del toro” – Split Lightning -, el grupo óptico dividido en 3 conjuntos. El superior sin dudas es el más jugado e innovador e incluye las luces de posición con tecnología LED, las de giro y las diurnas DRL (Daytime Running Lights) con iluminación a LED de alta intensidad. El segundo conjunto óptico es el de iluminación de profundidad y por debajo de los faros principales, los antiniebla, con función “cornering”, que acompaña las curvas.

MIRÁ EL LANZAMIENTO NACIONAL DE LA TORO

Así, el frente resulta lo más moderno y llamativo de su diseño sin pasar desapercibida y ganando elogios por la calle. Desde el lateral, la línea de cintura elevada enfatiza da la sensación de dinamismo. Los aros pasa-rueda alargados refuerzan la imagen de robustez, mientras que en la parte trasera, la vedette es el tipo de portón. Dividido exactamente en su centro, sus dos puertas ofrecen una gran versatilidad de uso. Aunque muchos podrán echar de menos el tradicional portón que equipa a la mayoría de las pickups y en el caso de una menor como la Renault Oroch permite agregar un extensor de carga, algo que en la Toro no está disponible aún en la Argentina, aunque sí en Brasil y es algo que no se descarta a futuro.

Las ópticas traseras con LED también innovan con su posición horizontal y alargada, elevando visualmente al modelo con un toque moderno.

En el interior, todo fue planteado para brindar una sensación de confort, excelente ergonomía y percepción de calidad de un auto de gama alta, como detalles internos en cromo satinado, y las distintas texturas y colores. Aquí también se respira la impronta Jeep y especialmente algunos materiales del Renegade.

Buena posición de manejo con butaca del conductor regulable eléctrica, con varios comandos y con ajuste lumbar, un punto a favor para viajes largos. El panel de instrumentos también es moderno y se destaca el cuadro de instrumentos TFT digital en color de 7’’ en el centro, que permite gran interacción con el conductor; el volante multifunción con levas para el cambio de marchas en la versión automática y la Central Multimedia Uconnect Touch NAV 5” (pantalla touch de 5’’ y navegador). Todo con gran interactividad y posibilidad de personalización.

En cuanto a los portaobjetos, para el conductor de estos tiempos se podría pedir que se agregue algún espacio adecuado para ubicar un smartphone, ya que actualmente se dificulta encontrar un lugar adecuado para este fin.

Por lo demás buen espacio en el habitáculo, para que cuatro personas viajen cómodas. Ya en el volante y en conducción si los apoyacabeza traseros se encuentran en posición alta complican algo la visión por el retrovisor, al cubrir la luneta, algo que se suma a la altura de la caja de la pickup y la lona que la cubre (viene de serie).

Su capacidad de carga es otro de sus atributos, con 1 tonelada. Su caja presenta un largo de 1.334 mm, un ancho máximo de 1.364 mm y una profundidad de 591 mm, lo que asegura una capacidad volumétrica de 820 litros.

Y si bien es amplio este espacio de carga no llega al volumen de las medianas como Hilux, Ranger o S10, algo que tiene sus ventajas al conducirla por espacios urbanos, donde no resulta fácil hallar lugares de estacionamiento e incluso ya hay playas que no aceptan camionetas.

¿QUE MOTORIZACIONES TIENE?

A la Volcano (tope de gama) la equipa un muy eficiente y moderno motor turbodiésel MultiJet 2.0 16V de 170 CV, caja automática de 9 velocidades con ADN Jeep. Se equipa con amortiguadores hidráulicos, para aislar de ruidos y vibraciones el interior. La dirección con asistencia eléctrica hace conjunto con la suspensión de última generación y realmente hacen muy placentero estar frente al volante y sentirse seguro en curvas y al sobrepasar a otros vehículos en ruta, con un comportamiento óptimo de su transmisión automática y al pisar el acelerador siempre responde.

La posibilidad del uso del secuencial realmente no tiene mucha utilidad en trayectos largos en ruta, aunque sí en bajadas marcadas como puede ser la de los caracoles en alta montaña, donde “jugar” con las marchas nos dan la opción de no exigir tanto los frenos.

Consumo. Para medir el consumo utilizando su computadora de abordo lo hicimos utilizando ambos modos de viaje, el “A” y “B” para definir el uso urbano, en ruta, mixto y en trepadas de montaña. Los resultados arrojan marcadas diferencias, teniendo en cuenta que es un vehículo que apenas tiene unos kilómetros de rodaje y que puede estabilizar y bajar sus marcas. Las conclusiones fueron que el consumo promedio en ruta se aproxima a los 7,5 litros cada 100 km, en el uso mixto ronda los 12 litros cada 100 km y en ciudad difiere muco pero está por encima de esta última medición.

¿QUÉ ELEMENTOS DE SEGURIDAD TRAE?

En seguridad activa, trae los controles de estabilidad (ESC), de tracción (TC) y anti-vuelco (ASR). También cuenta con excelentes sistemas de seguridad pasiva, como las líneas de deformación pre-programadas en distintas áreas de la carrocería (con diferentes tipos de acero) proyectadas para absorber impactos, o el volante EAS (Energy Absorbing System) que también disipa energía en accidentes.

Asimismo, ofrece hasta 7 airbags: es de serie el frontal doble para conductor y acompañante, el cual puede ser complementado con airbags laterales, de ventana y de rodilla para el conductor. Suma la fijación de sillas para niños con sistema Isofix.

¿VERSIONES, TECNOLOGÍA, EQUIPAMINETO Y PRECIOS?

Cuenta con todos los equipamientos de la Freedom 4×4 MT6 y, a su vez, agrega de serie como elementos diferenciales: detalles cromados exteriores en parrilla frontal; manijas de puertas y molduras laterales; climatizador automático bi-zona; tablero de instrumentos multifunción digital en color de 7’’; central multimedia Uconnect con pantalla touch 5” con navegador (GPS) que pudimos probar y funciona correctamente en las ciudades y gestión de dispositivos por comandos de voz; cámara de estacionamiento trasera; 6 parlantes; sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)

Apertura y encendido sin llave (Keyless Entry ‘N’ Go); volante y palanca de cambios forrados en cuero, y cubre-alfombras off-road. La Volcano se presenta además con un pack opcional “Premium”, que incluye airbags laterales, cortina y rodilla para conductor, tapizados de cuero y la regulación eléctrica para el asiento de conductor en 8 direcciones.

El precio de lanzamiento es de $489.000 + gastos

¿COMPETIDORES?

Habiendo Cuyomotor realizado ya el test drive de la Renault Oroch (repasalo), podríamos afirmar que no compiten en forma directa como señalamos y estrena un segmento propio. Según versiones puede estimarse que enfrenta tanto a la Renault Oroch, aunque la Toro tiene un precio superior, hasta las pickups medianas, donde la versión más equipada de la Toro (Volcano) se aproxima a la entrada de gama de las medianas como Hilux, Amarok y Ranger entre otras, de donde espera captar consumidores.

CONCLUSIONES

Lo primero que podemos señalar es que cubre por completo la expectativa que venía generando la Toro desde que empezaron a conocerse sus imágenes y datos, para ser la primera pickup de Fiat por encima de las compactas, como lo es su hermana menor, la Strada. Como lo dijimos el diseño es jugado y rupturista desde el frente, pero a su vez tiene aceptación generalizada y desde ese punto gana en elogios.

Buenos materiales y bien equipada en general en sus versiones y perfil alta gama para la que testeamos como lo es la Volcano. Mucho guiño de Jeep, que de hecho comparte piezas y tecnología, como motor y transmisión y un muy buen interior y tecnología en la cabina. Creemos que quienes la eligen no buscan en ella una camioneta propiamente y específica para trabajo pesado de campo o industria y si en cambio que permita un uso familiar y también para trabajo y escapadas a terrenos que requieran de una 4×4.

La Toro se adapta muy bien a la ciudad, con un buen tamaño, pero maniobrable en las urbes y con buena respuesta en los terrenos en la que pudimos llevarla, tanto ahora en Mendoza como cuando la llevamos por campos congelados en El Calafate. En definitiva, la Toro cumple las expectativas, pero sin dudas que la mejor recomendación para el consumidor es que no deje de hacer la prueba de manejo, aprovechando que se encuentra disponible para tal fin en el concesionario.

